Юрий Михайлис - о поражении от Швейцарии: Штурм в конце не удался, игроки подустали

Юрий Михайлис. Фото: Roman Koksarov/picture alliance via Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал прошедший матч с командой Швейцарии (2:3) на чемпионате мира-2022 в Финляндии, передает пресс-служба КФХ.

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По словам наставника сборной Казахстана, команда сыграла хорошо и была близка сравнять счет.

- Хороший матч, с хорошим настроением команда выходила, видно, что заряжены на победу и каждый игрок отдавался в каждом игровом моменте. Команда настроилась на эту игру и вышла с настроем побеждать, а не проигрывать. Хорошие моменты создавали, могли забить и забили, но пропустили ненужный гол третий. Но голову не повесили, играли до конца, отквитали одну шайбу. Штурм в конце не удался, подустали игроки. Надеюсь, что тот настрой, который был сегодня, будет и в следующей игре.

- Забиваем в меньшинстве, некая особенность в игре?

- Просим ребят, чтоб играли активно и в каких-то моментах получается контратака. Опять же соперник больше играет на атаку и теряет позиции.

- Смотрели игру Италии?

- Все команды хорошие, активно в хоккей играют, так что будем готовы к ним.

- Были отскоки, швейцарцы забивали в таких ситуациях, почему у нас таких не случается?

- Так получается. Отмечу, что Шутов сегодня здорово сыграл, команду держал в игре, постоянно помогал, выручал. Молодец, хорошо сыграл сегодня.

- Разные результаты получаются в сравнении с прошлым годом.

- Да тогда в связи с коронавирусом и подготовка у всех была неполноценная, не приехали многие хоккеисты из-за океана, плюс не было давления – никто не вылетал. Сейчас есть давление, мы сбросили сегодня этот груз ответственности и играли совсем в другой хоккей.

- Но в большинстве не все получается?

- Опять у нас те бригады, что были в Латвии отличаются. Одного игрока не хватает, пары защитников и большинство очень сложно наладить. Один игрок отсутствует – тяжело наиграть те схемы, которые мы планировали и которые играли. Не получается, рисунок есть, броски должны быть.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Канады 19 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969879-yuriy-mihaylis-o-porazhenii-ot-shveytsarii-shturm-v-kontse-ne-udalsya-igroki-podustali/