Главный тренер сборной США: Судьи извинились за ошибку в игре с финнами

Дэвид Куинн. Фото: Andy Marlin/NHLI via Getty Images

Главный тренер сборной США по хоккею Дэвид Куинн после матча группового турнира чемпионата мира против команды Финляндии (1:4) сообщил, что судьи признали свою ошибку и извинились перед ним, пишет Спорт-Экспресс.

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В конце второго периода финский форвард Саку Маеналайнен совершил силовой прием в спину и получил лишь двухминутное удаление.

"Я думаю, что они хорошо поработали. С судьями у меня нет никаких проблем. Арбитры фактически извинились передо мной после второго периода. Они сказали, что должно было быть пятиминутное удаление. За это я отдаю должное им", — цитирует Куинна Mtvuutiset.

Напомним, что сборная США после трех матчей занимает третье место в турнирной таблице группы В. В плей-офф выйдут первые четыре команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969741-glavnyy-trener-sbornoy-ssha-sudi-izvinilis-za-oshibku-v-igre-s-finnami/