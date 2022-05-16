Валерий Орехов: Одно удаление – пропустили гол, в одну шайбу проиграли

Валерий Орехов. Фото: hcbarys.kz

Игрок сборной Казахстана по хоккею Валерий Орехов прокомментировал прошедший матч с командой Франции (1:2) на ЧМ-2022 в Финляндии, передает пресс-служба Казахстанской федерации хоккея.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

По словам автора единственной шайбы в ворота французов, команда начала игру хорошо, но во втором периоде отдала инициативу и пропустила голы.

- Хорошо начали, но к концу второго периода отдали инициативу, пропустили голы, потом начали отыгрываться, но чуть-чуть не хватило, где-то концентрация подвела, ненужные удаления. Счет на табло. Одно удаление – пропустили гол, в одну шайбу проиграли. Все бились, старались, хотели забить, но где-то не получилось это сделать, работаем дальше.

- Неоправданное удаление Блэкера?

- Кого-то винить нельзя, он вступился за себя, вратаря, команду. Мы не выстояли в меньшинстве, поэтому пропустили гол.

- День отдыха пойдет на пользу?

- Думаю, да, разберем игру, отдохнем и будем дальше биться.

Болейте за нашу сборную в Чемпионате мира по хоккею вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше призов на 5 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969537-valeriy-orehov-odno-udalenie-propustili-gol-v-odnu-shaybu-proigrali/