Юрий Михайлис - о поражении от Франции: Мы бились до конца

Юрий Михайлис. Фото: shaiba.kz

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал прошедший матч с командой Франции (1:2) на ЧМ-2022 в Финляндии, передает пресс-служба Казахстанской федерации хоккея.

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По словам Михайлиса, команда билась до конца, но во втором периоде дала слабину, чем и воспользовались французы.

- Сегодня мы играли более дисциплинированно, первый период хорошо начали и хорошие выходы из зоны были у нас, организованные, друг под друга открывались. Скажем так, хорошая атака прошла из своей зоны, увенчалась успехом, забили гол. Контролировали первый период.

Во втором отдали инициативу сопернику, они владели шайбой, где-то мы, наверное, дали слабину. Соперник забил два гола. Пытались в третьем периоде переломить ход встречи. Было много прессинга, но старания не увенчались успехом.

- В конце второго периода Блэкер удалился…

- Да, ненужное удаление привело к голу. Ребят предупреждали, чтоб терпели. Терпеливо надо играть, дисциплинированно. Никчемное удаление привело к пропущенной шайбе. Игра в целом была силовая, в пределах правил.

- Этот отрезок в конце второго периода стал определяющим?

- Да это удаление в раздевалку и гол в раздевалку, конечно, не надо было пропускать.

- Немало блокировал соперник броски?

- Да, опять же массивные игроки, тяжело чтоб шайба проскочила, лазейку найти. Но мы атаковали, с нашей стороны много блокировок было. Бились до конца.

- Французы по скорости тоже хорошо двигались?

- Да, хорошие габаритные игроки. По крайней мере наши защитники справлялись с ними.

- Теперь впереди день отдыха?

- Да, отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

- На пользу пойдет это?

- Я думаю, да.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969523-yuriy-mihaylis-o-porazhenii-ot-frantsii-my-bilis-do-kontsa/