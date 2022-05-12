Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2022 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева

10 мая сборная Казахстана прибыла в Хельсинки (Финляндия), где пройдут матчи в группе А чемпионата мира по хоккею, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФХ.

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В ходе контрольных встреч в Риге повреждения получили Евгений Рымарев и Иван Степаненко и не сыграют в Финляндии.

С учетом этих изменений тренерский штаб огласил состав на предстоящее первенство. В итоговую заявку вошли 25 хоккеистов — 3 вратаря и 22 полевых игрока:

Вратари: Андрей Шутов ("Барыс"), Сергей Кудрявцев ("Южный Урал", г. Орск), Илья Румянцев ("Арлан")

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — "Барыс"), Джесси Блэкер ("Автомобилист"), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников ("Адмирал"), Виктор Сведберг ("Авангард")

Нападающие: Павел Акользин ("Металлург"), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — "Барыс"), Кертис Волк ("Автомобилист"), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — "Сарыарка"), Кирилл Панюков ("Ак Барс"), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко ("Авангард").

Главный тренер — Юрий Михайлис

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1968990-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-2022-po-hokkeyu/