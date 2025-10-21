Победителя Лиги чемпионов признали лучшим игроком матча с "Кайратом"
Бразильский защитник кипрского "Пафоса" Давид Луис признан лучшим игроком матча с казахстанским "Кайратом" в Лиге чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках третьего тура общего этапа. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился нулевой ничьей. Гости с четвертой минуты играли в меньшинстве из-за удаления.
38-летний Луис вышел в стартовом составе "Пафоса" и провел на поле весь матч. Он пробежал 9,1 км и сделал пять возвратов мяча.
"Он великолепно оборонялся в штрафной, совершил множество перехватов и блокировок, а также продемонстрировал образцовое лидерство для своей команды. Он был хладнокровен при владении мячом и представлял угрозу на чужом конце поля", — написали о Луисе технические наблюдатели УЕФА.
На счету центрального защитника 57 матчей в составе сборной Бразилии. Выступая за английский "Челси", он становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
