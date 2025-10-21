"Только полиция и продавец флагов": что происходит перед матчем "Кайрат" – "Пафос" у стадиона (фото, видео)

Болельщики алматинского "Кайрата" готовятся увидеть очередную игру в рамках Лиги чемпионов. Что происходит перед матчем с "Пафосом", выяснял корреспондент NUR.KZ.

Обстановка возле Центрального стадиона сразу обращает на себя внимание почти пустотой. Если перед матчем с "Реалом" задолго до начала игры у стадиона собрались продавцы футбольной атрибутики и фанаты обеих команд, то сегодня ситуация совершенно иная.

Сотрудники полиции. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Близ стадиона - множество полицейских, а также редкие торговцы атрибутикой. Продавцы сегодня крайне необщительны. Тем не менее, удалось выяснить, что флаг с символикой "Кайрата" обойдется в 2,5 тыс. тенге, а шарф стоит 4 тыс. тенге. Ребята уверены - людей на матче с "Пафосом" будет намного меньше, нежели на "Реале".

Торговцы футбольной атрибутикой. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Болельщиков действительно очень мало, но многие из них все же вооружились фирменными флагами и шарфами "Кайрата".

Машина. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Алматинцы перед Центральным стадионом. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В поддержку алматинской команды даже курьеры везут с собой флаг команды, а полиция строго бдит за тем, чтобы велосипедисты и водители мопедов не ездили про тротуарам.

Алматинцы перед Центральным стадионом. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Между тем организаторы, очевидно, приняли к сведению прошлые ошибки: входная зона теперь начинается почти у проспекта Абая, а для посетителей выстроены ровные коридоры для прохода. На самом стадионе уже включают гимн УЕФА, видимо, для проверки в ожидании начала матча.

Сотрудники полиции. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Без перекупщиков не обошлось и здесь. Нашему корреспонденту несколько человек предложили билеты стоимостью от 15 до 50 тыс. тенге.

Как оказалось, основной сбор болельщиков "Кайрата" состоялся возле цирка, где фанаты стучат в барабаны, машут флагами и выкрикивают кричалки "Алматы - столица мира".

Болельщики перед цирком. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Напомним, сегодня в 21:45 состоится очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Кайрат" примет чемпиона Кипра.

А защитник алматинского "Кайрата" Еркин Тапалов на пресс-конференции высказался о низких продажах билетов на матч с "Пафосом" Лиги чемпионов.

