"Только полиция и продавец флагов": что происходит перед матчем "Кайрат" – "Пафос" у стадиона (фото, видео)
Опубликовано:
Болельщики алматинского "Кайрата" готовятся увидеть очередную игру в рамках Лиги чемпионов. Что происходит перед матчем с "Пафосом", выяснял корреспондент NUR.KZ.
Обстановка возле Центрального стадиона сразу обращает на себя внимание почти пустотой. Если перед матчем с "Реалом" задолго до начала игры у стадиона собрались продавцы футбольной атрибутики и фанаты обеих команд, то сегодня ситуация совершенно иная.
Близ стадиона - множество полицейских, а также редкие торговцы атрибутикой. Продавцы сегодня крайне необщительны. Тем не менее, удалось выяснить, что флаг с символикой "Кайрата" обойдется в 2,5 тыс. тенге, а шарф стоит 4 тыс. тенге. Ребята уверены - людей на матче с "Пафосом" будет намного меньше, нежели на "Реале".
Болельщиков действительно очень мало, но многие из них все же вооружились фирменными флагами и шарфами "Кайрата".
В поддержку алматинской команды даже курьеры везут с собой флаг команды, а полиция строго бдит за тем, чтобы велосипедисты и водители мопедов не ездили про тротуарам.
Между тем организаторы, очевидно, приняли к сведению прошлые ошибки: входная зона теперь начинается почти у проспекта Абая, а для посетителей выстроены ровные коридоры для прохода. На самом стадионе уже включают гимн УЕФА, видимо, для проверки в ожидании начала матча.
Без перекупщиков не обошлось и здесь. Нашему корреспонденту несколько человек предложили билеты стоимостью от 15 до 50 тыс. тенге.
Как оказалось, основной сбор болельщиков "Кайрата" состоялся возле цирка, где фанаты стучат в барабаны, машут флагами и выкрикивают кричалки "Алматы - столица мира".
Напомним, сегодня в 21:45 состоится очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Кайрат" примет чемпиона Кипра.
А защитник алматинского "Кайрата" Еркин Тапалов на пресс-конференции высказался о низких продажах билетов на матч с "Пафосом" Лиги чемпионов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Кайрат" проиграл "Пафосу" в Юношеской лиге УЕФА
- Лига чемпионов, "Кайрат" — "Пафос": время начала, прямая трансляция
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2299812-tolko-policiya-i-prodavec-flagov-chto-proishodit-vozle-stadiona-pered-matchem-kayrat-pafos/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах