      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Лига чемпионов, "Кайрат" — "Пафос": время начала, прямая трансляция

      Опубликовано:

      Футболисты "Кайрата" в ЛЧ 2025/26
      Футболисты "Кайрата". Фото: Craig Williamson/SNS Group via Getty Images

      Во вторник, 21 октября, казахстанский "Кайрат" проведет второй домашний матч в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ рассказывает главное об игре с кипрским "Пафосом".

      Во сколько начнется матч?

      Игра третьего тура общего этапа состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по казахстанскому времени.

      Где смотреть матч?

      Официальную прямую трансляцию встречи проведут республиканский телеканал "Qazaqstan", а также онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" (на сайте и в приложении).

      Где приобрести билет?

      Продажи продолжаются через мобильное приложение "Кайрата". В клубе призвали использовать только официальные ресурсы для покупки билетов. Минимальная стоимость — 30 тысяч тенге, максимальная — 250 тысяч тенге.

      Сколько титулов у "Кайрата" и "Пафоса"?

      Алматинцы вышли в главный еврокубок благодаря победе в Казахстанской премьер-лиге. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом страны.

      В Лиге чемпионов алматинцы прошли четыре квалификационных раунда и выбили словенскую "Олимпию", финский "КуПС", словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Команда впервые в истории пробилась в основную стадию главного еврокубка.

      "Пафос" также дебютировал на общем этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда из одноименного города впервые стала чемпионом Кипра. За год до этого она выиграла Кубок страны.

      В прошлом сезоне "Пафос" дебютировал в еврокубках. Команда выступила на общем этапе Лиги конференций, где в том числе обыграла казахстанскую "Астану" со счетом 1:0. В итоге "Пафос" дошел до 1/8 финала третьего по значимости еврокубка.

      Какие результаты у команд?

      Чемпионат Казахстана проводится по системе "весна-осень", до конца сезона остался один тур. "Кайрат" после 25 матчей набрал 58 очков и лидирует в таблице. На второй позиции с 56 баллами идет "Астана". Если в последнем туре алматинцы не проиграют столичной команде в очном матче, то защитят чемпионский титул. В последнем матче алматинцы 17 октября на выезде победили петропавловский "Кызылжар" со счетом 1:0.

      Чемпионат Кипра, напротив, организуется по системе "осень-весна", поэтому в нем прошло семь туров. "Пафос" одержал шесть побед при одном поражении и с 18 очками лидирует в таблице. В последнем матче 17 октября команда на своем поле разгромила "Этникос" из Ахнаса со счетом 4:0.

      На общем этапе Лиге чемпионов "Кайрат" стартовал с разгромного выездного поражения от португальского "Спортинга". Матч в Лиссабоне завершился со счетом 4:1, а единственный мяч алматинцев забил бразильский форвард Эдмилсон. Затем "Кайрат" на своем поле крупно уступил испанскому "Реалу" (Мадрид) — 0:5.

      "Пафос" же в первом туре, несмотря на раннее удаление, на выезде сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом" из Пирея — 0:0. Затем кипрская команда дома разгромно уступила немецкой "Баварии" (Мюнхен) — 1:4.

      Кто самые дорогие футболисты команд?

      Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро.

      Самый дорогой футболист "Пафоса" — 21-летний сербский защитник Огнен Мимович, который арендован у турецкого "Фенербахче" (Стамбул). Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.

      Общий показатель "Пафоса" — 26,20 млн евро. Состав "Кайрата" суммарно оценивается в 12,73 млн евро.

      Кто тренирует "Кайрат"?

      Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "Пафоса" — 52-летний испанец Хуан Карлос Карседо.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

