      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      "Будут те, кто истинно нас поддерживает": в "Кайрате" ответили на ситуацию с билетами на ЛЧ

      Опубликовано:

      Казахстанский футболист Еркин Тапалов
      Еркин Тапалов. Фото: Данияр Ахметов / Пресс-служба ФК "Кайрат"

      Защитник алматинского "Кайрата" Еркин Тапалов на пресс-конференции высказался о низких продажах билетов на ближайший матч Лиги чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

      Во вторник "Кайрат" примет на Центральном стадионе Алматы кипрский "Пафос" в рамках третьего тура общего этапа главного еврокубка. Самые дешевые билеты на игру стоят 30 тысяч тенге, самый дорогие — 250 тысяч тенге.

      Количество мест по минимальной цене увеличилось по сравнению с матчем против испанского "Реала", но темпы продаж низкие. По состоянию на понедельник значительная часть трибун остается свободной.

      "Настроение хорошее, мы готовы на сто процентов, чтобы победить. [Количество зрителей] никак не повлияет на нашу игру. При любой поддержке будем играть только на победу. Хотим сделать историю и принести победу в ЛЧ в этом году. Зато, наверное, будут те болельщики, которые истинно поддерживает и болеют за нас. Хочу их поблагодарить за то, что придут и поддержат нас", — сказал Тапалов.
      Свежая публикация по теме:
      "Нельзя так": тренер "Кайрата" призвал "опуститься на землю" перед матчем с "Пафосом"

      Также на вопрос о билетах ответил главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин. Казахстанский специалист подчеркнул, что лучше уточнять это у руководства клуба.

      "Честно скажу, что это не в моей компетенции. Я не отвечаю за билеты и тем более за цены. Лучше этот вопрос адресовать руководству клуба и людям, которые занимаются этим. Я не владею информацией", — сказал Уразбахтин.

      Матч "Кайрата" и "Пафоса" стартует в 21:45. Ранее в полиции сделали заявление о мерах безопасности перед игрой.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

