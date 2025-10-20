"Будут те, кто истинно нас поддерживает": в "Кайрате" ответили на ситуацию с билетами на ЛЧ

Защитник алматинского "Кайрата" Еркин Тапалов на пресс-конференции высказался о низких продажах билетов на ближайший матч Лиги чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник "Кайрат" примет на Центральном стадионе Алматы кипрский "Пафос" в рамках третьего тура общего этапа главного еврокубка. Самые дешевые билеты на игру стоят 30 тысяч тенге, самый дорогие — 250 тысяч тенге.

Количество мест по минимальной цене увеличилось по сравнению с матчем против испанского "Реала", но темпы продаж низкие. По состоянию на понедельник значительная часть трибун остается свободной.

"Настроение хорошее, мы готовы на сто процентов, чтобы победить. [Количество зрителей] никак не повлияет на нашу игру. При любой поддержке будем играть только на победу. Хотим сделать историю и принести победу в ЛЧ в этом году. Зато, наверное, будут те болельщики, которые истинно поддерживает и болеют за нас. Хочу их поблагодарить за то, что придут и поддержат нас", — сказал Тапалов.

Также на вопрос о билетах ответил главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин. Казахстанский специалист подчеркнул, что лучше уточнять это у руководства клуба.

"Честно скажу, что это не в моей компетенции. Я не отвечаю за билеты и тем более за цены. Лучше этот вопрос адресовать руководству клуба и людям, которые занимаются этим. Я не владею информацией", — сказал Уразбахтин.

Матч "Кайрата" и "Пафоса" стартует в 21:45. Ранее в полиции сделали заявление о мерах безопасности перед игрой.

