"Кайрат" проиграл "Пафосу" в Юношеской лиге УЕФА
Футболисты алматинского "Кайрата" потерпели поражение от кипрского "Пафоса" в домашнем матче общего этапа Юношеской лиги УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках третьего тура. Матч прошел на стадионе Академии имени Тимура Сегизбаева и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей по мячу забили испанский форвард Давид Феррер Терронес (8 минута), кипрский полузащитник Георгиос Михаэл (43) и итальянский хавбек Марсело Алвес (82).
Автором единственного гола хозяев поля стал нападающий Абылай Толеухан (51), который регулярно выступает за юношеские и молодежные сборные Казахстана.
"Кайрат" проиграл все три матча в Юношеской лиге УЕФА. Без набранных баллов команда занимает 32-е место в таблице.
"Пафос" заработал первые очки в истории этого турнира. С тремя баллами кипрский клуб поднялся на 24-ю позицию.
Юношеская лига УЕФА — аналог Лиги чемпионов для юношеских команд. На общем этапе участвуют те же клубы, что и во взрослом турнире. В плей-офф выйдут 22 сильнейшие команды.
Матч основных команд "Кайрата" и "Пафоса" пройдет 21 октября на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
