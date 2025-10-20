"Кайрат" очень похож на нас": тренер "Пафоса" признался, что ждет тяжелый матч в Алматы

Главный тренер кипрского "Пафоса" Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции прокомментировал предстоящий матч с казахстанским "Кайратом", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретятся 21 октября в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч на Центральном стадионе Алматы стартует в 21:45.

"Завтра у нас состоится матч с соперником, который очень похож на нас. "Кайрат" тоже добавил за последние несколько лет и впервые попал на этот этап Лиги чемпионов. Думаю, это будет интересная игра. Мы лидируем в нашей лиге, как и "Кайрат" в своей. Для "Кайрата" это будет хорошая возможность, так как они играют дома. Но и для нас это шанс улучшить положение в таблице. Думаю, игра получится непростой. Все матчи в Лиге чемпионов сложны, особенно когда они проходят на выезде. Мы будем обязаны выложиться, в противном случае не заработаем очков.

Самое главное — быть реалистами. Каждая игра в Лиге чемпионов — испытание. Здесь команды показывают высокий уровень, и мы хотим показать завтра наш лучший футбол, без которого не добьемся победы. Постараемся быть лучше, чем "Кайрат". Владение мячом — наша основная сильная сторона. Мы пытаемся строить на этом игру последние два года, так что постараемся завтра доминировать", — сказал Карседо.

Также испанский специалист отметил теплый прием в Казахстане и поделился подробностями перелета в Алматы.

"Хотелось бы поблагодарить всех за гостеприимство. Мы впервые в стране, и нам очень приятно находиться здесь. Что касается перелета, он был хорошим. У нас ушло 5-6 часов, мы прибыли вовремя. Все было удобно, проблем не возникло", — сказал Карседо.

В заключение главный тренер "Пафоса" оценил потенциал Дастана Сатпаева. 17-летний нападающий в нынешнем сезоне является одним из лидеров "Кайрата" и вызывается в сборную Казахстана.

"Да, он очень талантливый игрок. Показывает хороший уровень, хотя и молод. В следующем году он будет играть в "Челси". Думаю, там у него будет хорошая возможность для развития. Но, как мне кажется, у вас есть и другие хорошие игроки. Нам нравится агрессивный стиль "Кайрата", и мы стараемся фокусироваться не на Сатпаеве, а на всей команде", — сказал Карседо.

Ранее предстоящий матч прокомментировал и главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин. Казахстанский специалист призвал некоторых болельщиков и экспертов "опуститься с небес на землю".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.