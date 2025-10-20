"Кайрат" очень похож на нас": тренер "Пафоса" признался, что ждет тяжелый матч в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      "Кайрат" очень похож на нас": тренер "Пафоса" признался, что ждет тяжелый матч в Алматы

      Опубликовано:

      Испанский футбольный тренер Хуан Карлос Карседо
      Хуан Карлос Карседо. Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

      Главный тренер кипрского "Пафоса" Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции прокомментировал предстоящий матч с казахстанским "Кайратом", передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретятся 21 октября в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч на Центральном стадионе Алматы стартует в 21:45.

      "Завтра у нас состоится матч с соперником, который очень похож на нас. "Кайрат" тоже добавил за последние несколько лет и впервые попал на этот этап Лиги чемпионов. Думаю, это будет интересная игра. Мы лидируем в нашей лиге, как и "Кайрат" в своей. Для "Кайрата" это будет хорошая возможность, так как они играют дома. Но и для нас это шанс улучшить положение в таблице. Думаю, игра получится непростой. Все матчи в Лиге чемпионов сложны, особенно когда они проходят на выезде. Мы будем обязаны выложиться, в противном случае не заработаем очков.
      Самое главное — быть реалистами. Каждая игра в Лиге чемпионов — испытание. Здесь команды показывают высокий уровень, и мы хотим показать завтра наш лучший футбол, без которого не добьемся победы. Постараемся быть лучше, чем "Кайрат". Владение мячом — наша основная сильная сторона. Мы пытаемся строить на этом игру последние два года, так что постараемся завтра доминировать", — сказал Карседо.

      Также испанский специалист отметил теплый прием в Казахстане и поделился подробностями перелета в Алматы.

      "Хотелось бы поблагодарить всех за гостеприимство. Мы впервые в стране, и нам очень приятно находиться здесь. Что касается перелета, он был хорошим. У нас ушло 5-6 часов, мы прибыли вовремя. Все было удобно, проблем не возникло", — сказал Карседо.

      В заключение главный тренер "Пафоса" оценил потенциал Дастана Сатпаева. 17-летний нападающий в нынешнем сезоне является одним из лидеров "Кайрата" и вызывается в сборную Казахстана.

      "Да, он очень талантливый игрок. Показывает хороший уровень, хотя и молод. В следующем году он будет играть в "Челси". Думаю, там у него будет хорошая возможность для развития. Но, как мне кажется, у вас есть и другие хорошие игроки. Нам нравится агрессивный стиль "Кайрата", и мы стараемся фокусироваться не на Сатпаеве, а на всей команде", — сказал Карседо.

      Ранее предстоящий матч прокомментировал и главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин. Казахстанский специалист призвал некоторых болельщиков и экспертов "опуститься с небес на землю".

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.