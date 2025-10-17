Гол вернувшегося после травмы Дастана Сатпаева помог "Кайрату" обыграть "Кызылжар" в матче КПЛ

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на выезде одержал победу над петропавловским "Кызылжаром" в рамках перенесенного матча 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч начался с минуты молчания в память о трагически погибших юных футболистах Ароне Мусе и Диасе Толеу.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте матча забил нападающий сборной Казахстана и алматинского клуба Дастан Сатпаев, который пропускал октябрьские матчи национальной команды в отборе на ЧМ-2026 из-за травмы. К матчу против "Кызылжара" форвард успел восстановиться.

Также впервые после почти месячного отсутствия за "Кайрат" сыграл голкипер Темирлан Анарбеков. 14 сентября спортсмен получил перелом челюсти в матче против "Актобе" и пропускал первые два матча алматинцев в Лиге чемпионов УЕФА.

"Кайрат" после победы набрал 58 очков и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице КПЛ. При этом у главных преследователей алматинского клуба за чемпионство страны "Астаны" и костанайского "Тобола" есть по матчу в запасе.

Следующую игру команда из южного мегаполиса Казахстана проведет в рамках общего этапа Лиги чемпионов 21 октября против кипрского "Пафоса". Встреча пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.