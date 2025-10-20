"Нельзя так": тренер "Кайрата" призвал "опуститься на землю" перед матчем с "Пафосом"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции призвал избегать завышенных ожиданий от команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник "Кайрат" примет кипрский "Пафос" в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. По словам Уразбахтина, необходимо избегать недооценки соперника.

"Мы думаем о наследии и истории. Хотим оставить наследие, свои имена в истории. Думаю, это намного больше, чем финансы и какие-то призовые. Что касается шума вокруг матча, вообще не понимаю его. Такое ощущение, что у нас люди вообще не разбираются в футболе. Нельзя рассуждать, что сейчас приедет команда, которую мы 5:0 загоним. Кто так говорит — абсолютно не разбирается в футболе. Мне смешно, когда такое слышу. Такое ощущение, что люди с вертолета футбол посмотрели и дают оценки. Нельзя так! Здесь сильнейшие команды. Мы впервые за десять лет сюда попали, а вы говорите, что мы должны всех обыгрывать. Чуть опуститесь на землю", — призвал Уразбахтин.

Тренер добавил, что команда восстановилась после прошлой игры с петропавловским "Кызылжаром" в рамках Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

"Мы с нетерпением ждем завтрашний матч. Горим желанием порадовать своих болельщиков хорошей игрой. Ребята заряжены, готовы показать и проявить себя. Пару дней назад был тяжелый выезд в Петропавловск. Слава богу, все хорошо у нас. Ребята все готовы, мы восстановились и подходим в более-менее оптимальном состоянии к игре. Все здоровы — может, за исключением [бразильского нападающего Эдмилсона] и [казахстанского вратаря] Александра Заруцкого. А так все в строю", — сказал Уразбахтин.

Напомним, казахстанский специалист также прокомментировал борьбу с "Астаной" за золото КПЛ.

