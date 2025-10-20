jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      "Кайрат" сыграет с кипрским "Пафосом" в Алматы: в полиции сделали заявление

      Опубликовано:

      ФК "Кайрат"
      ФК "Кайрат". Фото: instagram.com/f.c.kairat

      В Алматы усилили меры безопасности в связи с предстоящей игрой алматинского "Кайрата" и кипрского "Пафоса" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

      Как сообщили на медиапортале МВД, во время матча между командами "Кайрат" и "Пафос", который пройдет на Центральном стадионе в Алматы, следить за порядком и безопасностью болельщиков будут полицейские.

      "Сотрудники департамента полиции задействованы на всех направлениях - от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта", - уточнили в ведомстве.

      По данным полиции, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта. В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам.

      "Полиция делает все необходимое, чтобы матч прошел спокойно и комфортно. Безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан. Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией", - подчеркнул заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

      Напомним, 21 октября в 21:45 состоится очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Кайрат" примет чемпиона Кипра.

      Ранее мы писали, что казахстанцы в Threads обсуждали цены на предстоящий матч с кипрским "Пафосом". По мнению некоторых болельщиков, они слишком высоки.

      Свежая публикация по теме:
      "Нельзя так": тренер "Кайрата" призвал "опуститься на землю" перед матчем с "Пафосом"

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

