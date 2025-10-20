"Кайрат" сыграет с кипрским "Пафосом" в Алматы: в полиции сделали заявление

В Алматы усилили меры безопасности в связи с предстоящей игрой алматинского "Кайрата" и кипрского "Пафоса" в рамках Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, во время матча между командами "Кайрат" и "Пафос", который пройдет на Центральном стадионе в Алматы, следить за порядком и безопасностью болельщиков будут полицейские.

"Сотрудники департамента полиции задействованы на всех направлениях - от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта", - уточнили в ведомстве.

По данным полиции, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта. В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам.

"Полиция делает все необходимое, чтобы матч прошел спокойно и комфортно. Безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан. Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией", - подчеркнул заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Напомним, 21 октября в 21:45 состоится очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Кайрат" примет чемпиона Кипра.

Ранее мы писали, что казахстанцы в Threads обсуждали цены на предстоящий матч с кипрским "Пафосом". По мнению некоторых болельщиков, они слишком высоки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.