Тренер "Кайрата" о борьбе за золото КПЛ: Мы знали, что "Астана" выиграет у "Актобе"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции высказался о чемпионской гонке в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье "Астана" на своем поле обыграла "Актобе" со счетом 5:3 и набрала 56 очков. Столичная команда на два балла отстает от "Кайрата". В последнем туре алматинцы 26 октября примут астанчан, матч определит чемпиона Казахстана.

"Победа "Астаны" не повлияла на наши планы. Мы знали, что "Астана" выиграет и все будет решаться 26 числа. Изначально готовились к этому и не питали иллюзий. Знали, что матч завершится так, как он вчера завершился. Но в первую очередь у нас завтра матч с "Пафосом" [в Лиге чемпионов]. Дальше будет достаточно дней, чтобы восстановиться и думать уже об "Астане", — сказал Уразбахтин.

Впоследствии казахстанский специалист призвал не искать в его словах об исходе матча "Астаны" и "Актобе" скрытый смысл.

"Астана" борется за чемпионство, поэтому думал, что они выиграют, тем более дома. Говорю без подоплеки какой-то. Мы будем играть оба матча сильнейшим составом. Сыграют те ребята, которые будут в наилучших кондициях", — подчеркнул Уразбахтин.

В прошлом сезоне КПЛ "Кайрат" стал чемпионом. Для защиты титула алматинцам нужно не проиграть "Астане" в последнем туре.

