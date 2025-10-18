"Могли еще забить": тренер "Кайрата" высказался об игре с "Кызылжаром"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о победе команды над петропавловским "Кызылжаром" и планах на КПЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на ФК "Кайрат".

"Кайрат" сыграл с "Кызылжаром" в Петропавловске в рамках перенесенного матча 25-го тура Казахстанской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу алматинской команды.

"Очень рады победе. Мы сюда ехали за тремя очками, достигли своей цели и намерены отстоять чемпионство в этом году. Это наша цель, к которой мы идем", - сказал Рафаэль Уразбахтин на послематчевой пресс-конференции.

Наставник "Кайрата" высказался и об игре соперника. Он отметил полный стадион болельщиков, чего раньше не видел в Петропавловске.

"Да, было сложно, соперник оказывал давление постоянно. Ребята молодцы, справились, нашли свои моменты и реализовали. Могли еще забить. Считаем, что, наверное, мы были ближе к победе, у нас моментов было побольше", - добавил Уразбахтин.

Напомним, матч начался с минуты молчания в память о трагически погибших юных футболистах Ароне Мусе и Диасе Толеу.

А единственный гол на 42-й минуте игры забил нападающий сборной Казахстана и алматинского клуба Дастан Сатпаев, который пропускал октябрьские матчи национальной команды в отборе на ЧМ-2026 из-за травмы. Он посвятил свой гол умершему вчера Диасу Толеу.

