Дастан Сатпаев посвятил свой гол умершему Диасу Толеу

Сегодня алматинский "Кайрат" одержал победу над петропавловским "Кызылжаром" - Дастан Сатпаев посвятил свой гол умершему вчера Диасу Толеу, передает NUR.KZ со ссылкой на ФК "Кайрат".

Дастан Сатпаев, который пропускал октябрьские матчи за сборную, вернулся и забил гол в ворота соперника.

"Дастан Сатпаев посвятил свой гол Диасу Толеу, с которым он играл за "Кайрат" U-18 в 2023 году",- говорится в сообщении клуба.

Болельщики оценили жест футболиста.

"До слез", "Жаным", "Красавчик", "Жарайсын, Досик", - писали они.

Напомним, что матч начался с минуты молчания в память об ушедших футболистах Ароне Мусе и Диасе Толеу.

16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. В КФФ подтвердили факт трагедии - была создана спецкомиссия для официального расследования инцидента.

Сегодня в клубе озвучили подробности произошедшего. Инцидент произошел во время матча. Врачи не смогли спасти спортсмена.

Позже в УОЗ рассказали о том, что футболиста привезли в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти Диаса не удалось.

