"Вместе с ним ушли бабушка и брат": скончался 15-летний футболист "Актобе"

В Актобе вместе с бабушкой и братом ушел из жизни футболист местной команды Арон Муса, которому было всего 15 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное сообщение клуба.

На странице футбольного клуба "Актобе" опубликовано сообщение о том, что выступавший за команду 15-летний Арон Муса скончался.

"Скончался Арон Муса, 15-летний футболист юношеской команды "Актобе" до 16 лет, выступавший в турнире QJ League. Мы глубоко скорбим вместе с семьей Арона, это большая трагедия.

Вместе с ним ушли из жизни его бабушка и двоюродный брат. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Мусы. Покойся с миром, Арон! № 15 - ты в наших сердцах!" - говорится в сообщении клуба.

Напомним, в конце сентября 21-летний Билли Вигар, выступающий за "Чичистер Сити", получил серьезную травму во время недавнего матча - к сожалению, врачи не спасли футболиста.

До этого 41-летний бывший футболист сборной Сербии Деян Милованович умер во время матча ветеранов - у него случился сердечный приступ.

Весной футболист южноафриканского клуба "Дурбан Сити" Синамандла Зонди потерял сознание перед матчем. Его госпитализировали, но спасти не удалось. 22-летний парень умер в больнице.

