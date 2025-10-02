Мбаппе после хет-трика в ворота "Кайрата" признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Итоги подводились в рамках второго тура общего этапа. "Реал" в гостях разгромил казахстанский "Кайрат" со счетом 5:0. Мбаппе вышел в стартовом составе мадридцев и оформил хет-трик, забив первые три мяча. Француз был признан лучшим игроком матча в Алматы.

На награду по итогам всего второго тура претендовали четыре футболиста. Мбаппе обошел конкурентов и был признан лучшим. По итогам первого тура данное звание получил английский форвард испанской "Барселоны" Маркус Рэшфорд.

Добавим, что второе место после Мбаппе в голосовании занял датский нападающий итальянского "Наполи" Расмус Хойлунд. На третьей и четвертой строчке расположились норвежские форварды Йенс Петтер Хеуге ("Буде-Глимт", Норвегия) и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Англия) соответственно.

1st: Kylian Mbappé

2nd: Rasmus Højlund

3rd: Jens Petter Hauge

4th: Erling Haaland



Mbappé's hat-trick earns him Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/cBzR6Jk6L1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2025

Ранее мы рассказывали, какой курьезный случай произошел с Мбаппе после матча с "Кайратом" на Центральном стадионе Алматы.

