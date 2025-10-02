Мбаппе после хет-трика в ворота "Кайрата" признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Опубликовано:
Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу соревнований.
Итоги подводились в рамках второго тура общего этапа. "Реал" в гостях разгромил казахстанский "Кайрат" со счетом 5:0. Мбаппе вышел в стартовом составе мадридцев и оформил хет-трик, забив первые три мяча. Француз был признан лучшим игроком матча в Алматы.
На награду по итогам всего второго тура претендовали четыре футболиста. Мбаппе обошел конкурентов и был признан лучшим. По итогам первого тура данное звание получил английский форвард испанской "Барселоны" Маркус Рэшфорд.
Добавим, что второе место после Мбаппе в голосовании занял датский нападающий итальянского "Наполи" Расмус Хойлунд. На третьей и четвертой строчке расположились норвежские форварды Йенс Петтер Хеуге ("Буде-Глимт", Норвегия) и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Англия) соответственно.
1st: Kylian Mbappé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2025
2nd: Rasmus Højlund
3rd: Jens Petter Hauge
4th: Erling Haaland
Mbappé's hat-trick earns him Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/cBzR6Jk6L1
Ранее мы рассказывали, какой курьезный случай произошел с Мбаппе после матча с "Кайратом" на Центральном стадионе Алматы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
- "Закупили билеты для сотрудников на матч "Кайрат" — "Реал": на заявление депутата ответили в нацхолдинге
- "На секунду растерялся": курьезный случай произошел с Мбаппе на стадионе в Алматы после матча
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2293068-mbappe-posle-het-trika-v-vorota-kayrata-priznali-luchshim-igrokom-nedeli-v-lige-chempionov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах