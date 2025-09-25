Администрация Трампа намерена помешать отстранить Израиль от ЧМ по футболу

Не допустить введения спортивных санкций в отношении Израиля намерена администрация Трампа - они намерены гарантировать израильской команде место на ЧМ-2026, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky.

Издание пишет, что администрация Трампа будет работать над тем, чтобы ФИФА не запретила Израилю участвовать в международных футбольных соревнованиях перед чемпионатом, который пройдет в 2026 году.

Ранее эксперты-консультанты ООН призвали мировые и европейские футбольные органы приостановить участие всех израильских команд из-за ситуации с Газой.

ФИФА не ответила специальным докладчикам ООН, отмечает издание. Кроме того, израильские футболисты продолжают бороться за право участвовать в чемпионате мира по футболу.

"Мы будем всеми силами противодействовать любым попыткам запретить национальной сборной Израиля по футболу участие в чемпионате мира", - заявил представитель госдепа в разговоре со Sky.

Издание пишет, что американское правительство вмешалось, чтобы не допустить введения спортивных санкций.

Сообщается, что в прошлом году ФИФА начала расследование по обвинениям в дискриминации, выдвинутым Палестинской футбольной ассоциацией против Израильской футбольной ассоциации.

На днях издание Israel Hayom сообщило, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять Израиль от международных соревнований.

По данным издания, на принятие решения повлияло давление со стороны США.

На днях Русская служба Би-Би-Си сообщала, что Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины несет угрозу существованию его страны. Позже стало известно, что Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили о признании Палестины. Президент Турции призвал с трибуны ООН поскорее признать Палестину.

