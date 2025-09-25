Готов ли Центральный стадион Алматы к матчу "Кайрат" – "Реал"
Готов ли Центральный стадион Алматы к матчу "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов, рассказал на брифинге в РСК главный тренер алматинской команды, передает NUR.KZ.
Во время брифинга тренеру Рафаэлю Уразбахтину задали вопрос о том, готов ли стадион к матчу после проведения на нем концертов, и насколько комфортно будет соперникам играть на алматинском поле.
"Ну о соперниках я не могу ничего сказать. Можно просто предполагать, что там игроки высокого уровня. Я не думаю, что это составит им проблему - играть на нашем газоне. Но я хочу сказать, что наш газон не такого ужасного качества.
За газоном ухаживают и пытаются сделать все возможное в короткие сроки. Даже по сравнению с предыдущими матчами, газон заметно лучше стал. Поэтому я думаю, он еще станет лучше, как меня заверили люди, которые занимаются этим вопросом. Поэтому проблем мы не ощущаем. Газон может быть лучше, но он и не самого плохого качества", - рассказал тренер.
Ранее сообщалось, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени.
Также в Дирекции спортивных сооружений рассказали о готовности Центрального стадиона Алматы к приему матча "Кайрат" - "Реал".
