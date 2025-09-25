Кто займет место вратаря в матче "Кайрат" – "Реал" после травмы Анарбекова

Кто займет место вратаря в матче "Кайрата" с "Реалом" после травмы Темирлана Анарбекова, рассказал тренер алматинской команды Рафаэль Уразбахтин на брифинге в РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

Тренер рассказал, что Анарбекова уже выписали из больницы, он уже приходил на базу.

"У него стоит фиксация, но буквально в ближайшие дни эту фиксацию снимут, и он уже может приступать к тренировкам. То есть там важно, чтобы эти титаны, которые ему поставили, прижились. И, в принципе, реабилитация идет нормально, как мне доктор говорил.

Но не забывайте, что у нас есть еще вратарь. У нас есть еще и Александр Заруцкий. Он уже через пару дней приступит к тренировкам. Поэтому мы в ближайшее время тоже на него можем рассчитывать.

Ну и Шерхан Калмурза - на данный момент пока он у нас как основной вратарь, но также есть и молодые ребята, которые тоже в нашей обойме. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, может быть, неделя-две мы сможем рассчитывать на всех наших ребят", - объяснил Уразбахтин.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти и пропустит матч Лиги чемпионов.

Также тренер команды ранее уже сообщал о возможных сроках возвращения вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова.

