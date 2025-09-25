jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Юлия Абрамова
      Юлия Абрамова
      Журналист

      Тренер "Кайрата" рассказал о составе команды и тактике в матче с "Реалом"

      Опубликовано:

      Тренер Уразбахтин и игроки "Кайрата"
      Тренер Уразбахтин и игроки "Кайрата". Фото: РСК Алматы

      Тренер футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин рассказал во время брифинга РСК о составе команды и тактике ведения игры в матче с "Реалом", передает NUR.KZ.

      Тренеру Рафаэлю Уразбахтину на брифинге в РСК задали вопрос о том, каков будет состав "Кайрата" на матче с "Реалом".

      "Сейчас я не могу вам точно сказать, какой будет состав. Все будет зависеть от того, кто будет в каком состоянии. Мы не можем прогнозировать за неделю. Потому что это тренировочный процесс, все возможно. Кто-то может элементарно заболеть в день игры или в предыгровой день. Какую-то микротравму получить.

      У нас есть костяк команды, и мы будем руководствоваться и физическим, и психологическим состоянием каждого игрока. Поэтому ближе к матчу мы узнаем состав. Я сам, честно, даже сейчас не знаю, кто будет играть", - заявил тренер.

      Он также ответил на вопрос о том, какой будет тактика игры.

      Свежая публикация по теме:
      Исторический год в казахстанском футболе: "Кайрат" в Лиге чемпионов, прорыв Сатпаева и приватизация

      "Контратака будет. Я думаю, мы сильно менять не будем то, что мы использовали в матчах Лиги чемпионов. Понятно, с такими соперниками нельзя бежать вперед и атаковать сразу. Только атаковать или, наоборот, только обороняться. Какой-то баланс должен быть. Понятно, что это сильные футболисты, с ними сложно действовать.

      Нужно думать, как создавать какие-то преимущества. Потому что один в один сложно обороняться будет. Но, тем не менее, посмотрим. Мы не будем отсиживаться в обороне", - рассказал Уразбахтин.

      Также он добавил, что в уже сыгранных матчах команда старалась сохранять баланс как в атаке, так и в обороне.

      Кроме того, футболист "Кайрата" ответил на вопрос о том, ждут ли игроки автомобили в подарок в случае победы в матче с "Реалом".

      "Мы сейчас не думаем о каких-то машинах и так далее. В первую очередь, для нас это игра, и мы будем концентрироваться только на игре, на тактике, на подготовке.

      Самое важное - подойти физически, ментально правильно к игре и, я думаю, это нам, возможно, даст успех и мы максимально приблизимся к победе. А все остальное потом. Будут машины, какие-то успехи, призы. Будем думать об этом потом", - рассказал игрок основной команды Александр Широбоков.

      Также футболисты рассказали, как они готовятся к матчу.

      "Отвечу так, что без разницы, "Реал Мадрид" или какая-то наша казахстанская команда - мы готовимся, настраиваемся одинаково, соблюдаем режим, стараемся правильно питаться, выполнять тренировочный процесс.

      И мы не делим соперников - к кому-то готовиться посильнее, к кому-то можно менее. Поэтому работаем в штатном режиме", - заключил Александр Широбоков.

      Напомним, ранее сообщалось, что голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти и пропустит матч Лиги чемпионов.

      Также сегодня тренер Уразбахтин рассказывал, кто займет место голкипера в матче с "Реалом".

      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

