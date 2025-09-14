Гол Дастана Сатпаева принес "Кайрату" победу в матче КПЛ против "Актобе"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на своем поле одержал минимальную победу над "Актобе" в рамках матча 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась победой хозяев поля с итоговым счетом 1:0.

Единственный гол во втором тайме на 52-й минуте забил нападающий сборной Казахстана и "Кайрата" Дастан Сатпаев.

Отметим, этот матч "Кайрат" доигрывал с 18-летним вратарем Шерханом Калмурзой, так как Темирлан Анарбеков получил тяжелую травму и покинул поле на носилках.

На данный момент "Кайрат" набрал 49 очков и расположился на первом месте чемпионата Казахстана. В ночь с 18-го на 19-е сентября алматинский коллектив проведет дебютный матч в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Спортинга".

"Актобе" же с 39-ю баллами находится на четвертой строчке турнирной таблицы Казахстанской премьер-лиги.

