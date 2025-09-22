Тренер "Кайрата" высказался о "звездной болезни" Сатпаева и борьбе за чемпионство

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Тренер "Кайрата" высказался о "звездной болезни" Сатпаева и борьбе за чемпионство

      Опубликовано:

      Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
      Дастан Сатпаев. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

      Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции высказался о Дастане Сатпаеве и чемпионской гонке в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

      В понедельник действующие победители КПЛ дома обыграли астанинский "Женис" со счетом 3:1. "Кайрат" набрал 52 очка и вернул лидерство в таблице, обогнав "Астану" при равном количестве матчей. Также математические шансы на титул сохраняет костанайский "Тобол", у которого 44 балла и одна встреча в запасе.

      "Очень рады победе, поздравляем болельщиков с очередными тремя очками. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда все зависит от нас. Нам нужно не смотреть на наших конкурентов, а концентрироваться на своей игре и собственном результате. Остались очень важные три матча, постараемся в таком же ключе действовать дальше", — сказал Уразбахтин о чемпионской гонке.

      Дубль в матче с "Женисом" оформил нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Уразбахтин заявил, что у 17-летнего футболиста нет проблем со звездной болезнью, несмотря на успешные выступления.

      "Дастан — ментально крепкий и сильный парень. В первую очередь здесь его заслуга, а не наша. Он понимает прекрасно свою цель и идет к ней, не разбрасывается. Конечно, где-то что-то мы ему подсказываем по мере возможностей — как реагировать на те или иные ситуации. Несколько месяцев назад я ему в разговоре посоветовал: "Многие ждут, чтобы ты взял мяч и обыграл всю команду, но занимайся своим делом, работай над достижением своей цели — не нужно угождать болельщикам или еще кому-то". Но, думаю, он и без меня все прекрасно понимает", — отметил Уразбахтин.

      Также казахстанский специалист обратил внимание на прогресс в работе с газоном на Центральном стадионе Алматы. В частности, в контексте концерта легендарной группы Backstreet Boys, которая выступила на арене 19 сентября.

      "Агроном наш говорит, что поле становится лучше. Он делает с ним определенные манипуляции. И подсеивает, и удобрения добавляет. Меня заверил, что на эту игру и в дальнейшем поле будет нормальным. Как он мне объяснял, в конце года надо срезать и заново засеивать. В прошлом году этого не делали, поэтому был период, когда оно тянуло. Но он сказал, что постарается сделать все возможное, чтобы мы доиграли до конца года на поле хорошего качества. А на следующий год оно точно будет лучше.
      В целом поле действительно становится лучше. Хотя это и не такое качество, как в Глазго или Лиссабоне, где мы играли [в Лиге чемпионов]. Там, конечно, другой уровень полей и стадионов — всего", — сказал Уразбахтин.

      Напомним, также главный тренер "Кайрата" посетовал, что получает множество звонков от желающих достать билеты на предстоящий матч Лиги чемпионов с испанским "Реалом" (Мадрид). Затем появилась подробная информация о ценовой политике и категориях билетов на эту игру.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.