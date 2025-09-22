Тренер "Кайрата" высказался о "звездной болезни" Сатпаева и борьбе за чемпионство

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции высказался о Дастане Сатпаеве и чемпионской гонке в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник действующие победители КПЛ дома обыграли астанинский "Женис" со счетом 3:1. "Кайрат" набрал 52 очка и вернул лидерство в таблице, обогнав "Астану" при равном количестве матчей. Также математические шансы на титул сохраняет костанайский "Тобол", у которого 44 балла и одна встреча в запасе.

"Очень рады победе, поздравляем болельщиков с очередными тремя очками. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда все зависит от нас. Нам нужно не смотреть на наших конкурентов, а концентрироваться на своей игре и собственном результате. Остались очень важные три матча, постараемся в таком же ключе действовать дальше", — сказал Уразбахтин о чемпионской гонке.

Дубль в матче с "Женисом" оформил нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. Уразбахтин заявил, что у 17-летнего футболиста нет проблем со звездной болезнью, несмотря на успешные выступления.

"Дастан — ментально крепкий и сильный парень. В первую очередь здесь его заслуга, а не наша. Он понимает прекрасно свою цель и идет к ней, не разбрасывается. Конечно, где-то что-то мы ему подсказываем по мере возможностей — как реагировать на те или иные ситуации. Несколько месяцев назад я ему в разговоре посоветовал: "Многие ждут, чтобы ты взял мяч и обыграл всю команду, но занимайся своим делом, работай над достижением своей цели — не нужно угождать болельщикам или еще кому-то". Но, думаю, он и без меня все прекрасно понимает", — отметил Уразбахтин.

Также казахстанский специалист обратил внимание на прогресс в работе с газоном на Центральном стадионе Алматы. В частности, в контексте концерта легендарной группы Backstreet Boys, которая выступила на арене 19 сентября.

"Агроном наш говорит, что поле становится лучше. Он делает с ним определенные манипуляции. И подсеивает, и удобрения добавляет. Меня заверил, что на эту игру и в дальнейшем поле будет нормальным. Как он мне объяснял, в конце года надо срезать и заново засеивать. В прошлом году этого не делали, поэтому был период, когда оно тянуло. Но он сказал, что постарается сделать все возможное, чтобы мы доиграли до конца года на поле хорошего качества. А на следующий год оно точно будет лучше.

В целом поле действительно становится лучше. Хотя это и не такое качество, как в Глазго или Лиссабоне, где мы играли [в Лиге чемпионов]. Там, конечно, другой уровень полей и стадионов — всего", — сказал Уразбахтин.

Напомним, также главный тренер "Кайрата" посетовал, что получает множество звонков от желающих достать билеты на предстоящий матч Лиги чемпионов с испанским "Реалом" (Мадрид). Затем появилась подробная информация о ценовой политике и категориях билетов на эту игру.

