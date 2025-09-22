Дубль Сатпаева помог "Кайрату" победить и вернуть лидерство в КПЛ
Опубликовано:
Футболисты алматинского "Кайрата" одержали домашнюю победу над астанинским "Женисом" в рамках Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках перенесенного матча восьмого тура. Игра прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
До перерыва "Кайрат" вышел вперед благодаря дублю форварда сборной Казахстана Дастана Сатпаева. Сначала 17-летний нападающий точно пробил из-за пределов штрафной площади (12 минута), а затем реализовал выход один на один после дальней передачи белорусского защитника и капитана команды Александра Мартыновича (37).
Во втором тайме гости сократили отставание усилиями казахстанского полузащитника и капитана Исламбека Куата (52). Голевой передачей отметился бразильский хавбек Адилио Коррейя дос Сантос.
Окончательный счет был установлен в концовке. Бразильский форвард алматинцев Рикардиньо (80) замкнул прострел казахстанского защитника Александра Мрынского.
Победа позволила "Кайрату" набрать 52 очка и вернуть лидерство в таблице КПЛ. Действующим чемпионам страны осталось провести три матча в сезоне. Их ближайший преследователь — "Астана", в активе которой 50 баллов.
"Женис" потерпел второе подряд поражение и с 31 очком опустился на восьмое место, уступая по дополнительным показателям шымкентскому "Ордабасы".
Добавим, что "Кайрат" следующий матч проведет в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. 30 сентября команда примет испанский "Реал" (Мадрид) на Центральном стадионе Алматы. Ранее в казахстанском клубе сделали заявление о продаже билетов на эту встречу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2289105-dubl-satpaeva-pomog-kayratu-pobedit-i-vernut-liderstvo-v-kpl/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах