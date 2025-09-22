Дубль Сатпаева помог "Кайрату" победить и вернуть лидерство в КПЛ

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали домашнюю победу над астанинским "Женисом" в рамках Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках перенесенного матча восьмого тура. Игра прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

До перерыва "Кайрат" вышел вперед благодаря дублю форварда сборной Казахстана Дастана Сатпаева. Сначала 17-летний нападающий точно пробил из-за пределов штрафной площади (12 минута), а затем реализовал выход один на один после дальней передачи белорусского защитника и капитана команды Александра Мартыновича (37).

Во втором тайме гости сократили отставание усилиями казахстанского полузащитника и капитана Исламбека Куата (52). Голевой передачей отметился бразильский хавбек Адилио Коррейя дос Сантос.

Окончательный счет был установлен в концовке. Бразильский форвард алматинцев Рикардиньо (80) замкнул прострел казахстанского защитника Александра Мрынского.

Победа позволила "Кайрату" набрать 52 очка и вернуть лидерство в таблице КПЛ. Действующим чемпионам страны осталось провести три матча в сезоне. Их ближайший преследователь — "Астана", в активе которой 50 баллов.

"Женис" потерпел второе подряд поражение и с 31 очком опустился на восьмое место, уступая по дополнительным показателям шымкентскому "Ордабасы".

Добавим, что "Кайрат" следующий матч проведет в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. 30 сентября команда примет испанский "Реал" (Мадрид) на Центральном стадионе Алматы. Ранее в казахстанском клубе сделали заявление о продаже билетов на эту встречу.

