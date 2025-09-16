Дубль Мбаппе с пенальти и удаление: "Реал" вырвал победу в первом матче Лиги чемпионов

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Дубль Мбаппе с пенальти и удаление: "Реал" вырвал победу в первом матче Лиги чемпионов

      Опубликовано:

      Французский футболист Килиан Мбаппе
      Килиан Мбаппе. Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

      Футболисты испанского "Реала" одержали волевую домашнюю победу над французским "Марселем" на старте Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках первого тура общего этапа главного еврокубка. Матч прошел на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

      Гости вышли вперед благодаря голу американского полузащитника Тимоти Веа (22 минута), которому ассистировал английский хавбек Мейсон Гринвуд. Вскоре "Реал" отыгрался усилиями французского форварда Килиана Мбаппе (29), реализовавшего пенальти.

      Во втором тайме мадридцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил испанский защитник и капитан команды Дани Карвахаль (72), который в дебюте встречи заменил травмированного англичанина Трента Александера-Арнольда.

      В неравных составах хозяева поля вырвали победу благодаря еще одному пенальти, также реализованному Мбаппе (81).

      Свежая публикация по теме:
      Вратарь "Кайрата" Анарбеков обошел Мбаппе и возглавил рейтинг Лиги чемпионов

      Таким образом, "Реал" набрал три очка и вошел в число лидеров таблицы. Во втором туре мадридцы 30 сентября на выезде сыграют с алматинским "Кайратом". Ранее казахстанский клуб сделал заявление о продаже билетов на этот матч.

      Полные результаты игрового дня 16 сентября:

      Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.