Дубль Мбаппе с пенальти и удаление: "Реал" вырвал победу в первом матче Лиги чемпионов

Футболисты испанского "Реала" одержали волевую домашнюю победу над французским "Марселем" на старте Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура общего этапа главного еврокубка. Матч прошел на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Гости вышли вперед благодаря голу американского полузащитника Тимоти Веа (22 минута), которому ассистировал английский хавбек Мейсон Гринвуд. Вскоре "Реал" отыгрался усилиями французского форварда Килиана Мбаппе (29), реализовавшего пенальти.

Во втором тайме мадридцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил испанский защитник и капитан команды Дани Карвахаль (72), который в дебюте встречи заменил травмированного англичанина Трента Александера-Арнольда.

В неравных составах хозяева поля вырвали победу благодаря еще одному пенальти, также реализованному Мбаппе (81).

Таким образом, "Реал" набрал три очка и вошел в число лидеров таблицы. Во втором туре мадридцы 30 сентября на выезде сыграют с алматинским "Кайратом". Ранее казахстанский клуб сделал заявление о продаже билетов на этот матч.

Полные результаты игрового дня 16 сентября:

Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.

