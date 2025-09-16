Самый титулованный клуб Азербайджана отыгрался с 0:2 и победил "Бенфику" в Лиге чемпионов

Футболисты азербайджанского "Карабаха" одержали волевую победу над португальской "Бенфикой" в матче Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура общего этапа главного еврокубка. Матч прошел на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева поля вышли вперед и укрепили преимущество благодаря голам аргентинского полузащитника Энсо Барренечеа (6 минута) и греческого форварда Вангелиса Павлидиса (16). Однако команда из Агдама еще до перерыва сократила отставание усилиями кабо-вердинского хавбека Леандру Андраде (30).

Во втором тайме "Карабах" забил еще дважды и добился победы. Отличились колумбийский форвард Камило Дуран (48) и украинский нападающий Алексей Кащук (86).

Таким образом, самый титулованный клуб Азербайджана с тремя очками вошел в число лидеров после первого тура. У "Бенфики" пока нет баллов в активе.

Полные результаты игрового дня 16 сентября:

Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.

