Самый титулованный клуб Азербайджана отыгрался с 0:2 и победил "Бенфику" в Лиге чемпионов
Футболисты азербайджанского "Карабаха" одержали волевую победу над португальской "Бенфикой" в матче Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого тура общего этапа главного еврокубка. Матч прошел на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
Хозяева поля вышли вперед и укрепили преимущество благодаря голам аргентинского полузащитника Энсо Барренечеа (6 минута) и греческого форварда Вангелиса Павлидиса (16). Однако команда из Агдама еще до перерыва сократила отставание усилиями кабо-вердинского хавбека Леандру Андраде (30).
Во втором тайме "Карабах" забил еще дважды и добился победы. Отличились колумбийский форвард Камило Дуран (48) и украинский нападающий Алексей Кащук (86).
Таким образом, самый титулованный клуб Азербайджана с тремя очками вошел в число лидеров после первого тура. У "Бенфики" пока нет баллов в активе.
Полные результаты игрового дня 16 сентября:
- "ПСВ" (Нидерланды) — "Юнион" (Бельгия). 1:3
- "Атлетик" (Испания) — "Арсенал" (Англия). 0:2
- "Тоттенхэм" (Англия) — "Вильярреал" (Испания). 1:0
- "Ювентус" (Италия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 4:4
- "Реал Мадрид" (Испания) — "Марсель" (Франция). 2:1
- "Бенфика" (Португалия) — "Карабах" (Азербайджан). 2:3
Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд. Восемь сильнейших напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за выход на эту стадию. Остальные завершат еврокубковую кампанию.
