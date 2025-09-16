"Арсенал", которому предстоит матч против "Кайрата", с победы стартовал в Лиге чемпионов

Футболисты английского "Арсенала" одержали выездную победу над испанским "Атлетиком" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура общего этапа главного еврокубка. Матч прошел на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч вскоре после выхода на замену забил бразильский форвард Габриэл Мартинелли (72 минута), которому ассистировал бельгийский вингер Леандро Троссард. Окончательный счет установил уже сам Троссард (87) после передачи Мартинелли.

Победа позволила "Арсеналу" набрать три очка и войти в число лидеров таблицы. Напомним, лондонцы станут одним из соперников алматинского "Кайрата" на общем этапе — матч пройдет в столице Великобритании 28 января 2026 года.

В параллельной встрече во вторник бельгийский "Юнион" на выезде обыграл нидерландский "ПСВ" со счетом 3:1. У брюссельцев, которые дебютировали в основной сетке Лиги чемпионов, по мячу забили нигерийский полузащитник Промис Дэвид (9, с пенальти), бельгийский форвард Ануар Аит-Эль-Хадж (39) и аргентинский защитник Кевин Макаллистер (81). Автором единственного гола команды из Эйндховена стал нидерландский хавбек Рубен ван Боммел (90).

