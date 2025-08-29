"Этот матч сложнее, чем люди думают": в мадридском "Реале" высказались об игре с "Кайратом"

Директор по институциональным отношениям испанского «Реал Мадрида» Эмилио Бутрагеньо высказался о выездном матче против алматинского «Кайрата» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт "сливочных".

28 августа прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой стала известно, что мадридский "Реал" сыграет на выезде против дебютанта турнира "Кайрата" на Центральном стадионе в Алматы.

Как отмечает функционер, для испанского гранда это будет первая в истории поездка в Казахстан.

Мы никогда не играли против них, а они еще находятся очень далеко; это ещё один фактор, который следует учитывать при нашем напряжённом и плотном графике. Мы должны принять это во внимание и хорошо подготовиться к этому матчу. Каждая игра будет важна, и все наши соперники очень мотивированы. Нам придётся играть на высоком уровне и обращать внимание на нюансы. Все эти особенности делают этот матч сложнее, чем люди думают, - заявил Бутрагеньо.

На данный момент не известна точная дата, когда пройдет этот матч.

Ранее, мы рассказывали про особенности формата общего этапа Лиги чемпионов и календаря игр.

