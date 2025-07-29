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      "Зачем провоцируете?": Зайнутдинов обозначил "принципиальную позицию" при трансфере из Турции в Россию

      Опубликовано:

      Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
      Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Пресс-служба ФК "Динамо" (Москва)

      Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал свой дебютный матч за московское "Динамо", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

      В понедельник было официально объявлено о переходе 27-летнего полузащитника из турецкого "Бешикташа". Во вторник Зайнутдинов дебютировал за "Динамо" в матче Кубка России, который завершился победой московской команды благодаря голу на последних минутах.

      После встречи казахстанец подробнее рассказал о переходе. Оказалось, что от варианта с московским "Спартаком" он отказался из-за принципиального соперничества этой команды со столичным ЦСКА — бывшим клубом Зайнутдинова. Кроме того, полузащитник выделил роль Валерия Карпина — главного тренера "Динамо", с которым он работал в "Ростове".

      "Агент мне позвонил, сказал, что Карпин хочет, чтобы я присоединился. За две недели решили. Да, были интересы и звонки от "Спартака" и [санкт-петербургского] «Зенита». Я пропустил из-за травмы много. Но тут в выборе решил тренер, плюс цвета "Динамо" — братский клуб. По "Спартаку" у меня была принципиальная позиция.
      Очень рад вернуться [в РПЛ], присоединиться к "Динамо". Уже прошло около семи лет, когда мы работали с Карпиным [в "Ростове"]. Меня команда тепло приняла, всем спасибо. Для меня лично очень важно было выиграть, с позитивом начать", — сказал Зайнутдинов.

      Полузащитник подчеркнул, что перед "Динамо" ставятся самые высокие цели, в том числе победа в РПЛ. Также футболист ответил на вопрос о сравнении уровня чемпионатов Турции и России.

      "Зачем вы меня провоцируете (улыбается)? У Турции есть свои сильные стороны, а у России – свои. Поэтому нет смысла сравнивать, оба чемпионата очень сильные", — отметил Зайнутдинов.

      Напомним, ранее после трансфера лучший бомбардир в истории сборной Казахстана опубликовал заявление в адрес болельщиков стамбульского "Бешикташа".

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