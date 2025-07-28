"Часть моего сердца": перешедший в "Динамо" Бахтиер Зайнутдинов попрощался с "Бешикташем"

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал на своей странице в Instagram переход из турецкого "Бешикташа" в российское "Динамо", передает NUR.KZ.

Сегодня, 28 июля, было официально объявлено о трансфере Бахтиера Зайнутдинова из стамбульского "Бешикташа" в московское "Динамо".

Контракт подписан до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон. За новую команду Зайнутдинов будет выступать под №19.

После официального объявления футболист тепло попрощался со своей прежней командой и поблагодарил весь клуб.

"Пришло время прощаться. Я покидаю клуб, который стал для меня не просто командой, а настоящим домом. От всего сердца я хочу поблагодарить менеджмент, тренерский штаб, персонал и каждого, с кем выпала честь поработать. Особая благодарность обслуживающему персоналу за заботу и поварам за вкусную еду. Я отдельно благодарен моим сокомандникам за поддержку, уважение и настоящий командный дух, который мы делили на поле.

Также сердечная благодарность болельщикам. Ваша страсть, вера и любовь чувствовались в каждом матче. Спасибо вам, я носил форму этой команды с гордостью

"Бешикташ" навсегда останется частью моего сердца. Я желаю клубу побед, трофеев и яркого будущего. Я навсегда останусь преданным болельщиком этой команды", - написал Зайнутдинов.

Зайнутдинов выступал за "Бешикташ" два года и за это время стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции, а также принял участие в матчах Лиги Европы и Лиги конференций.

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