Гол на последних минутах решил исход дебютного матча Зайнутдинова за "Динамо"

Футболисты московского "Динамо" одержали домашнюю волевую победу над "Сочи" в первом матче нового розыгрыша Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках стартового тура группы В Пути РПЛ. Матч прошел на "ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина" и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе столичной команды дубль оформил форвард Иван Сергеев (9 и 57 минуты), на что гости ответили голами полузащитника Дмитрия Васильева (34) и нападающего Захара Федорова (35).

Решающий мяч был забит на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Победу динамовцам после углового принес Даниил Фомин.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дебютировал в составе московской команды, выйдя на замену на 78-й минуте. В концовке он имел хороший шанс отличиться, но вратарь "Сочи" Александр Дегтев после удара перевел мяч на угловой, с которого хозяева поля и забили победный гол.

Напомним, что в понедельник, 28 июля, "Динамо" официально объявило о переходе Зайнутдинова из турецкого "Бешикташа". Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана обратился к болельщикам стамбульской команды, а также объяснил решение вернуться в Россию.

Победа над "Сочи" позволила "бело-голубым" набрать три очка и возглавить таблицу группы В национального кубка, где также выступают "Краснодар" и самарские "Крылья Советов"

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