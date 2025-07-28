Официально: лучший бомбардир сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов перешел в московское "Динамо"

Полузащитник и лучший бомбардир национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов перешел из турецкого "Бешикташа" в российское "Динамо", передает NUR.KZ.

О переходе казахстанского футболиста было объявлено в социальных сетях московского клуба сегодня, 28 июля. Контракт подписан до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон. За новую команду Зайнутдинов будет выступать под №19.

Сумма сделки официально не разглашается, но Transfermarkt оценивает ее в 2,8 млн евро при трансферной стоимости футболиста в 3 млн евро.

Прежняя команда Зайнутдинова стамбульский "Бешикташ" поблагодарил его за вклад в клуб и объявил о полной договоренности с "Динамо" по всем условиям трансфера. 27-летний футболист провел в прошлом сезоне за турецкий коллектив девять игр и долгое время восстанавливался после травмы.

Всего Зайнутдинов выступал за "Бешикташ" два года и за это время стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции, а также принял участие в матчах Лиги Европы и Лиги конференций.

Ранее казахстанец уже играл в Российской премьер-лиге за московский ЦСКА и "Ростов", где он работал под руководством Валерия Карпина, который с нынешнего сезона возглавляет столичное "Динамо". Также полузащитник выступал за казахстанские "Тараз" и "Астану".

Отметим, Зайнутдинов является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Казахстана. На его счету 15 забитых мячей на международном уровне.

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