Зайнутдинов объяснил свое возвращение в чемпионат России по футболу
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Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов высказался о своем переходе в российское "Динамо", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт московского клуба.
27-летний полузащитник был официально представлен в понедельник, 28 июля. В "Динамо" он перешел из турецкого "Бешикташа" (Стамбул).
Московскую команду с нового сезона возглавляет российский специалист Валерий Карпин, под руководством которого Зайнутдинов играл в "Ростове".
"Очень рад присоединиться к семье "Динамо", меня тепло приняли. Пятерых-шестерых человек я уже знаю, рад быть с вами. Нагрузки у Валерия Георгиевича [Карпина] отличаются, тренировки очень интенсивные. Я прошел сборы, потихоньку прихожу в порядок.
"Динамо" – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта, можно сказать", – заявил Зайнутдинов.
Ранее лучший бомбардир сборной Казахстана в России также выступал за московский ЦСКА. А после перехода в "Динамо" Зайнутдинов обратился к болельщикам "Бешикташа".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2270181-zaynutdinov-obyasnil-svoe-vozvrashchenie-v-chempionat-rossii-po-futbolu/
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