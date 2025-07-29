Зайнутдинов объяснил свое возвращение в чемпионат России по футболу

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов высказался о своем переходе в российское "Динамо", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт московского клуба.

27-летний полузащитник был официально представлен в понедельник, 28 июля. В "Динамо" он перешел из турецкого "Бешикташа" (Стамбул).

Московскую команду с нового сезона возглавляет российский специалист Валерий Карпин, под руководством которого Зайнутдинов играл в "Ростове".

"Очень рад присоединиться к семье "Динамо", меня тепло приняли. Пятерых-шестерых человек я уже знаю, рад быть с вами. Нагрузки у Валерия Георгиевича [Карпина] отличаются, тренировки очень интенсивные. Я прошел сборы, потихоньку прихожу в порядок.

"Динамо" – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта, можно сказать", – заявил Зайнутдинов.

Ранее лучший бомбардир сборной Казахстана в России также выступал за московский ЦСКА. А после перехода в "Динамо" Зайнутдинов обратился к болельщикам "Бешикташа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.