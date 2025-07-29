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      "Кайрат" — "КуПС": прямая трансляция ответного матча Лиги чемпионов

      Опубликовано:

      Матч "КуПСа" и "Кайрата" в ЛЧ 2025/26
      Матч "КуПСа" и "Кайрата". Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

      Во вторник, 29 июля, казахстанский "Кайрат" проведет четвертый матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой с финским "КуПСом".

      Во сколько начнется матч?

      Ответная игра второго квалификационного раунда состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Ранее Департамент полиции Алматы сделал заявление в преддверии встречи Лиги чемпионов.

      Первый матч между командами прошел неделю назад в Куопио и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Таким образом, если "Кайрат" в Алматы выиграет с разницей в два гола в основное время, будет назначено дополнительное время. Если и дальше команды не выявят сильнейшего, потребуется серия пенальти.

      Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге чемпионов и поборется со словацким "Слованом" (Братислава) или боснийским "Зриньски" (Мостар), а проигравший вылетит в квалификацию Лиги Европы.

      Где смотреть матч?

      Официальную прямую трансляцию встречи проведут республиканский телеканал "Qazsport" и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" (на сайте и в приложении).

      Сколько титулов у "Кайрата" и "КуПСа"?

      Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "КуПС" в седьмой раз выиграл финскую лигу.

      В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). В том сезоне алматинцы впервые сыграли на групповом этапе еврокубка (Лиги конференций), но не пробились в плей-офф. В нынешней квалификации "Кайрат" в первом раунде выбил из борьбы словенскую "Олимпию" из Любляны (1:1 — в гостях, 2:0 — дома).

      "КуПС" уже показал свой лучший результат в Лиге чемпионов. Команда впервые смогла преодолеть первый круг, оказавшись сильнее молдавского "Милсами" из Орхея (1:0 — дома, 0:0 — в гостях). На групповом или основном этапе еврокубков в XXI веке финский клуб не выступал.

      Какие результаты у команд?

      Чемпионаты Казахстана и Финляндии проводятся по системе "весна-осень", поэтому их розыгрыши в разгаре. "Кайрат" после 18 матчей набрал 40 очков и занимает второе место, по дополнительным показателям уступая только "Астане". "КуПС" после 17 встреч имеет в активе 31 балл и идет на третьей позиции, отставая от "Ильвеса" (Тампере) и "Интера" (Турку).

      Финская команда не проводила матчей после первой игры с "Кайратом". Алматинцы же в субботу одержали выездную победу над костанайским "Тоболом" (3:1) в рамках КПЛ.

      Кто самые дорогие футболисты команд?

      Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро.

      Самый дорогой футболист "КуПСа" — 26-летний центральный защитник Ибраим Сиссе из Кот-д'Ивуара. Его трансферная стоимость оценивается в 550 тыс. евро.

      Общий показатель финской команды — 5,48 млн евро. Состав "Кайрата" суммарно оценивается в 12,8 млн евро.

      Кто тренирует "Кайрат"?

      Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "КуПСа" — 53-летний финн Яркко Висс.

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      Лига чемпионов УЕФА
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