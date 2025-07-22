Лига чемпионов, "КуПС" — "Кайрат": прямая трансляция матча, время начала
Опубликовано:
Во вторник, 22 июля, казахстанский "Кайрат" продолжит выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой с финским "КуПСом".
Во сколько начнется матч?
Первая игра второго квалификационного раунда состоится на стадионе "Вяре Арена" в Куопио. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени (20:00 по Казахстану). Ответный матч пройдет 29 июля на Центральном стадионе в Алматы и начнется в то же время.
Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге чемпионов и поборется со словацким "Слованом" (Братислава) или боснийским "Зриньски" (Мостар), а проигравший вылетит в квалификацию Лиги Европы, где станет соперником латвийского "РФШ" (Рига) или шведского "Мальме".
Где смотреть матч?
На момент публикации прямая трансляция включена в сетку вещания республиканского телеканала "Qazsport". При этом эфир анонсировал и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", который показывал прошлые матчи "Кайрата" в нынешней Лиге чемпионов.
Сколько титулов у "Кайрата" и "КуПСа"?
Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "КуПС" в седьмой раз выиграл финскую лигу.
В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). В том сезоне алматинцы впервые сыграли на групповом этапе еврокубка (Лиги конференций), но не пробились в плей-офф. В нынешней квалификации "Кайрат" в первом раунде выбил из борьбы словенскую "Олимпию" из Любляны (1:1 — в гостях, 2:0 — дома).
"КуПС" уже показал свой лучший результат в Лиге чемпионов. Команда впервые смогла преодолеть первый круг, оказавшись сильнее молдавского "Милсами" из Орхея (1:0 — дома, 0:0 — в гостях). На групповом или основном этапе еврокубков в XXI веке финский клуб не выступал.
Какие результаты у команд?
Чемпионаты Казахстана и Финляндии проводятся по системе "весна-осень", поэтому их розыгрыши в разгаре. "Кайрат" после 17 матчей набрал 37 очков и занимает второе место, уступая только "Астане". "КуПС" после стольких же встреч имеет в активе 31 балл и идет на третьей позиции, отставая от "Ильвеса" (Тампере) и "Интера" (Турку).
Кто самые дорогие футболисты команд?
Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро.
Самый дорогой футболист "КуПСа" — 26-летний центральный защитник Ибраим Сиссе из Кот-д'Ивуара. Его трансферная стоимость оценивается в 550 тыс. евро.
Общий показатель финской команды — 5,48 млн евро. Состав "Кайрата" суммарно оценивается в 12,8 млн евро.
Кто тренирует "Кайрат"?
Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "КуПСа" — 53-летний финн Яркко Висс.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
- Определился соперник "Кайрата" по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов
- "Кайрат" обыграл сильнейшую команду Словении и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2267625-liga-chempionov-kups-kayrat-pryamaya-translyaciya-matcha-vremya-nachala/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах