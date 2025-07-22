Лига чемпионов, "КуПС" — "Кайрат": прямая трансляция матча, время начала

Во вторник, 22 июля, казахстанский "Кайрат" продолжит выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой с финским "КуПСом".

Во сколько начнется матч?

Первая игра второго квалификационного раунда состоится на стадионе "Вяре Арена" в Куопио. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени (20:00 по Казахстану). Ответный матч пройдет 29 июля на Центральном стадионе в Алматы и начнется в то же время.

Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге чемпионов и поборется со словацким "Слованом" (Братислава) или боснийским "Зриньски" (Мостар), а проигравший вылетит в квалификацию Лиги Европы, где станет соперником латвийского "РФШ" (Рига) или шведского "Мальме".

Где смотреть матч?

На момент публикации прямая трансляция включена в сетку вещания республиканского телеканала "Qazsport". При этом эфир анонсировал и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", который показывал прошлые матчи "Кайрата" в нынешней Лиге чемпионов.

Сколько титулов у "Кайрата" и "КуПСа"?

Обе команды вышли в главный еврокубок благодаря победам в национальных лигах. "Кайрат" в прошлом году в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. "КуПС" в седьмой раз выиграл финскую лигу.

В Лиге чемпионов "Кайрат" ранее выступал дважды и не проходил дальше второго квалификационного раунда (2021/22). В том сезоне алматинцы впервые сыграли на групповом этапе еврокубка (Лиги конференций), но не пробились в плей-офф. В нынешней квалификации "Кайрат" в первом раунде выбил из борьбы словенскую "Олимпию" из Любляны (1:1 — в гостях, 2:0 — дома).

"КуПС" уже показал свой лучший результат в Лиге чемпионов. Команда впервые смогла преодолеть первый круг, оказавшись сильнее молдавского "Милсами" из Орхея (1:0 — дома, 0:0 — в гостях). На групповом или основном этапе еврокубков в XXI веке финский клуб не выступал.

Какие результаты у команд?

Чемпионаты Казахстана и Финляндии проводятся по системе "весна-осень", поэтому их розыгрыши в разгаре. "Кайрат" после 17 матчей набрал 37 очков и занимает второе место, уступая только "Астане". "КуПС" после стольких же встреч имеет в активе 31 балл и идет на третьей позиции, отставая от "Ильвеса" (Тампере) и "Интера" (Турку).

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Кайрата" по трансферной стоимости — 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который на рынке оценивается в 1,8 млн евро.

Самый дорогой футболист "КуПСа" — 26-летний центральный защитник Ибраим Сиссе из Кот-д'Ивуара. Его трансферная стоимость оценивается в 550 тыс. евро.

Общий показатель финской команды — 5,48 млн евро. Состав "Кайрата" суммарно оценивается в 12,8 млн евро.

Кто тренирует "Кайрат"?

Пост главного тренера алматинской команды занимает 46-летний казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. Его коллега и визави из "КуПСа" — 53-летний финн Яркко Висс.

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