"Кайрат" проиграл лучшей команде Финляндии в квалификации Лиги чемпионов

Футболисты казахстанского "Кайрата" на выезде проиграли финскому "КуПСу" в отборочном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничают в рамках второго квалификационного раунда. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе "Вяре Арена" в Куопио.

Хозяева поля одержали "сухую" победу со счетом 2:0 благодаря голам гвинейского форварда Мохамеда Туре (49 минута) и финского полузащитника Яакко Оксанена (71).

Это первое поражение "Кайрата" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Напомним, в стартовом квалификационном раунде алматинцы прошли словенскую "Олимпию" из Любляны (1:1 — на выезде, 2:0 — дома).

Ответный матч "Кайрата" против действующих чемпионов Финляндии запланирован на 29 июля. Встреча пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00 по местному времени.

Победитель по сумме двух матчей выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с сильнейшим из пары словацкого "Слована" (Братислава) и боснийского "Зриньски" (Мостар). Проигравший вылетит на аналогичную стадию Лиги Европы и встретится со слабейшим из противостояния латвийского "РФШ" (Рига) и шведского "Мальме".

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