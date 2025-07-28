Полиция обратилась к алматинцам перед матчем "Кайрата" с "КуПСом"

Завтра, 29 июля, полторы тысячи полицейских обеспечат правопорядок во время матча "Кайрат" - "КуПС" - в Департаменте полиции Алматы выступили с заявлением, передает NUR.KZ.

По данным Департамента полиции Алматы, обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности во время матча второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" (Алматы) и "КуПС" (Финляндия) будет осуществляться силами порядка 1,5 тысячи сотрудников полиции.

"Ожидается большое количество болельщиков, в связи с чем предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка, профилактике правонарушений и регулированию транспортных потоков.

В целях недопущения заторов и обеспечения свободного проезда спецтранспорта возможно частичное ограничение движения автотранспорта в квадрате проспекта Абая – улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева", - сообщили в ведомстве.

Департамент полиции города Алматы призывает горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.

Напомним, "Кайрат" в первой встрече с "КуПСом" потерпел выездное поражение со счетом 0:2. Для продолжения борьбы в главном еврокубке алматинцам необходимо победить по сумме двух матчей.

Мы также писали, что ранее "Кайрат" никогда проходил квалификацию Лиги чемпионов. Из казахстанских команд это удавалось только "Астане", которая выступила на групповом этапе в сезоне 2015/16.

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