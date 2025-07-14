Стало известно, сколько "Челси" заработал за победное выступление на Клубном чемпионате мира

Английский "Челси" стал лидером по заработанным призовым по итогам Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

В воскресенье лондонцы в финальном матче разгромили французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0. В итоге за свое выступление "Челси" заработал $144,6 млн (почти 76 млрд тенге по нынешнему курсу).

Общий призовой фонд турнира был равен $1 млрд. Клубы получали часть средств уже за попадание на чемпионат мира, причем у представителей европейской зоны (УЕФА) не было фиксированной выплаты — она зависела от рейтинга команды. Кроме того, дополнительные призовые каждого участника формировались через результаты на турнире.

Следующим за "Челси" по заработку стал "ПСЖ". Парижане, дошедшие до финала, обеспечили себе $106,9 млн призовых. Также в топ-5 вошли испанский "Реал" из Мадрида ($82,5 млн), бразильский "Флуминенсе" из Рио-де-Жанейро ($60,8 млн) и немецкая "Бавария" из Мюнхена ($58,2 млн).

Наименьшая сумма призовых полагается новозеландскому "Окленду" — единственному представителю зоны Океании (ОФК). Команда, потерпевшая два поражения при одной ничьей, заработала $4,6 млн.

Напомним, в церемонии награждения "Челси" после финала принял участие Дональд Трамп — президент США, где прошел Клубный чемпионат мира. Также политик вручил индивидуальные призы, в том числе лучшему футболисту турнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.