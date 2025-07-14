Трамп наградил футболистов "Челси" после победы на Клубном чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир, в котором впервые в истории соревновались 32 команды, прошел в США. В финале английский "Челси" разгромил французский "ПСЖ" со счетом 3:0 и выиграл титул.

Трамп присутствовал на матче и принял участие в церемонии награждения. Сначала он вручил индивидуальные призы, в том числе лучшему игроку турнира. Затем политик вместе с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино наградил представителей "ПСЖ" серебряными медалями.

Наконец, на сцену поднялись игроки, тренеры и персонал "Челси". Они получили золотые медали, а затем Трамп и Инфантино вручили им чемпионский кубок.

Напомним, на предматчевой церемонии президент США отметился ярким жестом, находясь в ложе со своей супругой Меланией. А сразу по окончании встречи на поле произошла массовая потасовка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.