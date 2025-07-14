Трамп наградил футболистов "Челси" после победы на Клубном чемпионате мира
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Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Турнир, в котором впервые в истории соревновались 32 команды, прошел в США. В финале английский "Челси" разгромил французский "ПСЖ" со счетом 3:0 и выиграл титул.
Трамп присутствовал на матче и принял участие в церемонии награждения. Сначала он вручил индивидуальные призы, в том числе лучшему игроку турнира. Затем политик вместе с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино наградил представителей "ПСЖ" серебряными медалями.
Наконец, на сцену поднялись игроки, тренеры и персонал "Челси". Они получили золотые медали, а затем Трамп и Инфантино вручили им чемпионский кубок.
Напомним, на предматчевой церемонии президент США отметился ярким жестом, находясь в ложе со своей супругой Меланией. А сразу по окончании встречи на поле произошла массовая потасовка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2264739-tramp-nagradil-futbolistov-chelsi-posle-pobedy-na-klubnom-chempionate-mira/
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