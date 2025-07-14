Объявлен лучший футболист Клубного чемпионата мира 2025 года

По окончании финального матча Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года прошла церемония вручения индивидуальных наград, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающей встрече турнира, который состоялся в США, английский "Челси" разгромил французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0.

После матча на стадионе объявили лауреатов индивидуальных премий. На сцене их награждали глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп.

Лучшим игроком турнира признали 23-летнего Коула Палмера из "Челси", который отметился дублем и голевой передачей в финале. За весь чемпионат английский полузащитник забил три мяча и отдал два ассиста.

"Золотую перчатку" как лучший вратарь получил 27-летний Роберт Санчес. Испанский голкипер "Челси" одержал "сухую" победу в финале, а всего на турнире дважды сыграл на ноль.

Лучшим молодым футболистом чемпионата признали 20-летнего Дезире Дуэ из "ПСЖ". Французский вингер отметился одним голом на турнире и вошел в число лидеров по ряду атакующих показателей.

Напомним, лидерство в итоговом бомбардиском зачете разделили сразу четыре футболиста.

Клубный чемпионат мира прошел в США. В нем впервые приняли участие 32 команды.

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