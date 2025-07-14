"Челси" разгромил "ПСЖ" и стал победителем Клубного чемпионата мира

Футболисты английского "Челси" (Лондон) обыграли французский "Пари Сен-Жермен" (Париж) в финале Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). "Челси" одержал крупную победу со счетом 3:0. Все мячи были забиты в первом тайме.

Сначала дубль оформил английский полузащитник Коул Палмер (22 и 30 минуты), дважды поразивший дальний нижний угол ворот итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. В первом случае ассистентом выступил французский защитник Мало Гюсто, во втором — английский игрок обороны Ливай Колуилл.

Окончательный счет установил бразильский форвард Жоао Педро (43), который после передачи Палмера вышел один на один с Доннаруммой и перебросил мяч через вратаря.

"ПСЖ" заканчивал матч в меньшинстве. После использования системы VAR главный арбитр удалил португальского полузащитника Жоау Невеша (84) за неспортивное поведение.

Лучшим игроком финала был признан Палмер, который суммарно отметился тремя результативными действиями.

Клубный чемпионат мира в 2025 года впервые проводился в новом формате с участием 32 команд. "Челси" ранее выигрывал турнир в 2021-м, а в 2012-м уступил в финале. "ПСЖ" впервые принял участие в этих соревнованиях.

Финал Клубного чемпионата мира посетили многие публичные персоны, в том числе президент США Дональд Трамп, который отметился ярким жестом во время предматчевой церемонии.

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