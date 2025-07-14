Массовую потасовку устроили футболисты "Челси" и "ПСЖ" после финала чемпионата мира (видео)

Футболисты английского "Челси" и французского "Пари Сен-Жермен" устроили потасовку после финала Клубного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершился крупной победой лондонцев со счетом 3:0. "Челси" второй раз в истории выиграл Клубный чемпионат мира.

После финального свистка на поле возникла массовая потасовка с участием футболистов и сотрудников обоих клубов. В частности, в трансляцию попали конфликтные эпизоды с участием голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и защитника Ашрафа Хакими, выступающих за "ПСЖ", и форварда Жоао Педро и хавбека Андрея Сантоса из "Челси".

Отметился в потасовке и главный тренер парижан Луис Энрике. Его коллега из лондонской команды Энцо Мареска параллельно успокаивал футболистов.

Вскоре конфликтная ситуация завершилась, и на стадионе прошла послематчевая церемония награждения.

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