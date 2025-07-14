Трамп отметился ярким жестом на финале Клубного чемпионата мира по футболу

Президент США Дональд Трамп посетил финал Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Политика показали в прямой трансляции, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче турнира, в котором впервые приняли участие 32 команды, встретились английский "Челси" (Лондон) и французский "Пари Сен-Жермен" (Париж). Чемпионат проходил в США, а ареной для финала стал стадион "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Перед стартовым свистком была проведена яркая церемония. Одним из главных действий стало живое исполнение гимна США.

В это время в трансляции появился Трамп, который отдавал честь, находясь в ложе со своей супругой Меланией, президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и его женой Линой Аль-Ашкар. Рядом с ними располагался трофей Клубного чемпионата мира.

После исполнения гимна по периметру арены был запущен салют в цветах американского флага. Затем в небе пролетели истребители Вооруженных сил США.

Из-за предматчевых мероприятий начало встречи "Челси" и "ПСЖ", запланированное на полночь по казахстанскому времени, было задержано. Стартовые составы команд объявлял знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер.

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