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"Арсенал" разгромил "Реал", "Интер" обыграл "Баварию": итоги дня в Лиге чемпионов

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Английский футболист Деклан Райс
Деклан Райс. Фото: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовала четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

Английский "Арсенал" на своем поле разгромил испанский "Реал" со счетом 3:0. Дубль оформил Деклан Райс (58 и 70 минуты), который оба мяча забил со штрафных ударов. Автором еще одного гола стал Микель Мерино (75). Лондонцы завершали матч в большинстве из-за удаления Эдуарду Камавинга (90+4).

В параллельной встрече итальянский "Интер" одержал выездную победу над немецкой "Баварией" со счетом 2:1. В составе гостей отличились Лаутаро Мартинес (38) и Давиде Фраттези (88). Единственный мяч хозяев забил Томас Мюллер (85), который ранее анонсировал, что покинет стан мюнхенцев по окончании сезона.

Ответные матчи в данных противостояниях запланированы на 16 апреля и пройдут в Мадриде и Милане соответственно. Победители по сумме двух встреч выйдут в полуфинал.

Напомним, в других четвертьфиналах французский "ПСЖ" сыграет с английской "Астон Виллой", а испанская "Барселона" — с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2234196-arsenal-razgromil-real-inter-obygral-bavariyu-itogi-dnya-v-lige-chempionov/