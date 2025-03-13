Серия пенальти определила победителя противостояния "Атлетико" и "Реала" в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определились еще четыре команды, которые выступят в четвертьфинале. NUR.KZ подводит итоги очередного игрового дня в главном футбольном еврокубке.

Испанский "Атлетико" смог на своем поле сравнять общий счет в мадридском дерби с "Реалом". Хозяева выиграли в основное время благодаря голу Конора Галлахера уже на первой минуте.

Экстра-таймы не выявили победителя по общей сумме, поэтому потребовалась серия пенальти, в которой "Реал" оказался сильнее со счетом 4:2. При этом в основное время Винисиус не реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив выше ворот.

Помимо "Реала", в следующую стадию пробились немецкая "Боруссия", английские "Арсенал" и "Астон Вилла", которые по сумме двух матчей прошли французский "Лилль", нидерландский "ПСВ" и бельгийский "Брюгге" соответственно.

Полные результаты игрового дня 12 марта:

"Лилль" (Франция) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 1:2, общий счет — 2:3

"Атлетико Мадрид" (Испания) — "Реал Мадрид" (Испания). 1:0, общий счет — 2:2, по пенальти — 2:4

"Арсенал" (Англия) — "ПСВ" (Нидерланды). 2:2, общий счет — 9:3

"Астон Вилла" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия). 3:0, общий счет — 6:1

После заключительных матчей 1/8 финала определились и все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов:

"Арсенал" (Англия) — "Реал Мадрид" (Испания)

"ПСЖ" (Франция) — "Астон Вилла (Англия)

"Барселона" (Испания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Бавария" (Германия) — "Интер" (Италия)

Матчи следующей стадии пройдут в апреле.

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