Лига чемпионов, 1/4 финала: где смотреть матчи "Арсенал" — "Реал" и "Бавария" — "Интер"

В ночь с 8 на 9 апреля по казахстанскому времени пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В материале NUR.KZ можно узнать их расписание и график прямых трансляций.

Все противостояния в рамках 1/4 финала рассчитаны на два матча. В каждой паре команды по разу сыграют дома и на выезде. Победители по сумме двух встреч продолжат борьбу за трофей.

На вторник, 8 апреля, назначены два матча. Оба начнутся в полночь по казахстанскому времени:

00:00. "Арсенал" (Англия) — "Реал Мадрид" (Испания). Прямая трансляция: "Qazsport";

00:00. "Бавария" (Германия) — "Интер" (Италия). Прямая трансляция: "Qazaqstan".

Ответные игры в данных противостояниях запланированы на 16 апреля. Победитель в противостоянии "Арсенала" и "Реала" сыграет в полуфинале с французским "ПСЖ" или английской "Астон Виллы", сильнейший из пары "Баварии" и "Интера" встретится с испанской "Барселоной" или немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

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