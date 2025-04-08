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Лига чемпионов, 1/4 финала: где смотреть матчи "Арсенал" — "Реал" и "Бавария" — "Интер"

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Французский футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

В ночь с 8 на 9 апреля по казахстанскому времени пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В материале NUR.KZ можно узнать их расписание и график прямых трансляций.

Все противостояния в рамках 1/4 финала рассчитаны на два матча. В каждой паре команды по разу сыграют дома и на выезде. Победители по сумме двух встреч продолжат борьбу за трофей.

На вторник, 8 апреля, назначены два матча. Оба начнутся в полночь по казахстанскому времени:

  • 00:00. "Арсенал" (Англия) — "Реал Мадрид" (Испания). Прямая трансляция: "Qazsport";
  • 00:00. "Бавария" (Германия) — "Интер" (Италия). Прямая трансляция: "Qazaqstan".

Ответные игры в данных противостояниях запланированы на 16 апреля. Победитель в противостоянии "Арсенала" и "Реала" сыграет в полуфинале с французским "ПСЖ" или английской "Астон Виллы", сильнейший из пары "Баварии" и "Интера" встретится с испанской "Барселоной" или немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2234159-liga-chempionov-1-4-finala-gde-smotret-matchi-arsenal-real-i-bavariya-inter/