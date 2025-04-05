Рекордсмен "Баварии" Томас Мюллер уйдет из команды по окончании сезона

Немецкий футболист Томас Мюллер в своем официальном Instagram-аккаунте объявил об уходе из мюнхенской "Баварии" по окончании нынешнего сезона, передает NUR.KZ.

35-летний форвард сообщил, что клуб принял решение не продлевать с ним контракт. Сам Мюллер подчеркнул, что был готов продолжать выступления за "Баварию".

"Даже спустя столько лет, вне зависимости от моих игровых минут, я продолжаю получать удовольствие, когда выхожу на поле вместе с ребятами и борюсь за титулы под нашими цветами. Легко мог бы представить себя в этой роли и в следующем сезоне. Однако клуб принял осознанное решение не заключать со мной новый контракт. Даже если это не соответствует моим личным ожиданиям, важно, чтобы клуб следовал своим убеждениям. Я уважаю этот шаг", — написал Мюллер.

Футболист поблагодарил всех, кто был причастен к его карьере в "Баварии". Он подчеркнул, что навсегда будет связан с мюнхенским клубом.

"Теперь все внимание сосредоточено на наших целях в оставшейся части сезона. Для меня было бы исполнением мечты вновь привезти домой чемпионский трофей, а в конце мая вновь выйти в финал Лиги чемпионов. Я отдам за это все! Спасибо за все, что было, и за то, что еще впереди!" — заключил нападающий.

Мюллер — воспитанник "Баварии". Он начал профессиональную карьеру в 2007 году и выступал только за мюнхенский клуб. Форвард стал рекордсменом "Баварии" по числу проведенных матчей (743) и третьим бомбардиром в истории команды (247).

В составе мюнхенцев Мюллер 12 раз выиграл немецкую Бундеслигу, шесть раз — Кубок Германии, восемь — Суперкубок страны, по два раза — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В национальной команде форвард стал чемпионом мира 2014 года.

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