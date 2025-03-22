Отбор ЧМ-2026 по футболу, Уэльс — Казахстан: прямая трансляция, время начала матча

В ночь на воскресенье, 23 марта, сборная Казахстана по футболу начет выступление в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем с Уэльсом.
Во сколько начнется матч?
Игра первого тура группы J состоится на стадионе "Кардифф Сити" в Кардиффе — столице Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени (23 марта).
Где смотреть матч?
Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.
Какое место занимает Казахстан?
В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 110-й строчке, тогда как Уэльс занимает 29-ю. Что касается раскладов в группе, то пока ни одна команда не вступила в борьбу. В субботу матч проведут сборные Лихтенштейна и Северной Македонии, также в пятерку входит Бельгия.
Кто попадет на чемпионат мира?
Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
Какой состав у сборной Казахстана?
11 марта был назван окончательный состав национальной команды. Однако впоследствии он изменился, так как из-за проблем со здоровьем в предстоящих матчах не смогут сыграть Рамазан Каримов, Роман Асранкулов и Бахтиер Зайнутдинов. Динмухамед Караман вернулся в расположение клуба, Давид Есимбеков и Дулат Талыспаев отправились в молодежную сборную.
Стартовые составы на матч с Уэльсом станут известны примерно за полтора часа до стартового свистка. По ходу встречи у команд будет возможность сделать пять замен.
Кто тренирует сборную Казахстана?
После отставки Станислава Черчесова в январе исполняющим обязанности главного тренера стал казахстанский специалист Али Алиев. Матч с Уэльсом станет его дебютом в этой должности на официальном уровне.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230115-otbor-chm-2026-po-futbolu-uels-kazahstan-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala-matcha/