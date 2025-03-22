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Отбор ЧМ-2026 по футболу, Уэльс — Казахстан: прямая трансляция, время начала матча

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Афиша матча Уэльс — Казахстан в отборе ЧМ-2026
Афиша матча Уэльс — Казахстан. Коллаж: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В ночь на воскресенье, 23 марта, сборная Казахстана по футболу начет выступление в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем с Уэльсом.

Во сколько начнется матч?

Игра первого тура группы J состоится на стадионе "Кардифф Сити" в Кардиффе — столице Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени (23 марта).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 110-й строчке, тогда как Уэльс занимает 29-ю. Что касается раскладов в группе, то пока ни одна команда не вступила в борьбу. В субботу матч проведут сборные Лихтенштейна и Северной Македонии, также в пятерку входит Бельгия.

Кто попадет на чемпионат мира?

Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Какой состав у сборной Казахстана?

11 марта был назван окончательный состав национальной команды. Однако впоследствии он изменился, так как из-за проблем со здоровьем в предстоящих матчах не смогут сыграть Рамазан Каримов, Роман Асранкулов и Бахтиер Зайнутдинов. Динмухамед Караман вернулся в расположение клуба, Давид Есимбеков и Дулат Талыспаев отправились в молодежную сборную.

Стартовые составы на матч с Уэльсом станут известны примерно за полтора часа до стартового свистка. По ходу встречи у команд будет возможность сделать пять замен.

Кто тренирует сборную Казахстана?

После отставки Станислава Черчесова в январе исполняющим обязанности главного тренера стал казахстанский специалист Али Алиев. Матч с Уэльсом станет его дебютом в этой должности на официальном уровне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230115-otbor-chm-2026-po-futbolu-uels-kazahstan-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala-matcha/